Jogginghose am Arbeitsplatz oder während der Arbeitszeit mit dem besten Freund schreiben: Das sind geläufige Tabus. Dennoch passiert es immer häufiger, dass sich einige dieser „schlechten“ Umgangsformen im Alltag etablieren.

Susanne Siekmeier schafft hier Abhilfe. Seit 15 Jahren ist sie selbstständige Beraterin für alle Themen rund um die Kommunikation sowie die Organisation am Arbeitsplatz.

Knigge für Azubis: Wie Auszubildende sich benehmen sollten

Kein Zufall also, dass sie als Referentin das Seminar „Knigge für Azubis“ von der Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd geleitet hat.

Aber was sollten Auszubildende denn eigentlich laut Azubi-Knigge können und funktionieren die Inhalte auch außerhalb von der Arbeit?

Benimmregeln für den Alltag (eines Azubis)

Der Kunde ist König: Der Azubi ist pünktlich bei einem Termin und ist dem Kunden gegenüber höflich. Innerhalb des Gespräches sollten die Erwartungen von dem Gesprächspartner und von dem Betrieb selbst geklärt werden.

Begrüßen will gelernt sein: Bei der Begrüßung darf ein Händedruck und gleichzeitiger Augenkontakt nicht fehlen.

Der erste Eindruck zählt: Der Azubi ist ordentlich gekleidet und verzichtet auf knappe, schmutzige oder löcherne Kleidung. Außerdem sollte das Make-up dezent und das Äußere gepflegt sein.

Handy, Internet und E-Mails: Private Angelegenheiten werden nicht während der Arbeitszeit geklärt.

„Man kann nicht nicht kommunizieren": Bevor das erste Wort gesprochen wurde, haben bereits Körperhaltung, Mimik und Gestik sowie der Blickkontakt gesprochen. Beim Gespräch ist die Tonlage, Lautstärke und die Geschwindigkeit der Sprache wichtig.

Fehler gehören immer dazu: Aktiv zugehört und trotzdem etwas falsch notiert? Das ist kein Problem! Den Fehler zugeben, nachfragen und gegebenenfalls entschuldigen und letztlich: einen kühlen Kopf bewahren.

All diese Erwartungen sollten Azubis umsetzen: Das kann am Anfang ganz schön viel sein. Doch die Umsetzung ist gar nicht so schwierig, weiß der Seminarteilnehmer Davin Egbers.

Gute Umgangsformen für den Start ins Berufsleben

Egbers ist im ersten Ausbildungsjahr und hat laut eigener Aussage „noch nicht so viel Kundenkontakt, wie vielleicht andere aus dem Lehrgang“.

Dennoch konnte Egbers so einiges aus dem Seminar für sich mitnehmen und altes Wissen auffrischen. Er wusste, dass man zum Beispiel nicht „durch die Straßen läuft und jeden duzt“. Das konnte er auch für seine Arbeit mitnehmen, denn: Beim „Du“ ist Taktgefühl gefragt.

Gleiches Taktgefühl zählt auch bei der Kleidung am Arbeitsplatz, meint Susanne Siekmeier. Je nach Beruf gelten andere Grundsätze, zum Beispiel, ob Schutzkleidung oder doch ein Anzug getragen wird.

Das beinhaltet eine angemessene Arbeitskleidung (links) und diese Kleidung ist am Arbeitsplatz tabu (rechts).

Doch nicht nur auf das Äußere kommt es an: Seminarteilnehmer Paul Burke hat nach Abschluss des Ganztagsseminars noch einiges in Sachen Kommunikation dazugelernt.

Er weiß, dass bei der Begrüßung der Händedruck wichtig ist. Und im Gespräch, zum Beispiel am Telefon, formuliert Burke Rückfragen in „Ich-Botschaften“. Also zum Beispiel: „Habe ich mich verständlich ausgedrückt?“ anstelle von „Haben Sie mich verstanden?“

Das beherzigt auch die aus Köln stammende Susanne Siekmeier, denn: „Nur wer fragt, dem kann geholfen werden“.