Kleiner Überblick der Kirmestage

Samstag, 23. September: Kirmesauftakt um 18 Uhr

Kirmesauftakt um 18 Uhr Sonntag, 24. September: verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr

verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr Dienstag, 26. September: erstmaliges Kirmesfrühshoppen vor der Gaststätte „Malör“ mit „Fliegenden Händlern“, offizielle Eröffnung um 11 Uhr mit dem klassischen Fassanstich durch den Bürgermeister Markus Silies und dem Ortsbürgermeister Berthold Kruse, „Happy Hour“ von 14 bis 16 Uhr (2 Fahrkarten zum Preis von einer)

Viele der klassische Fahrgeschäfte wird es auf der Großkirmes in diesem Jahr wieder geben, wie beispielsweise der Break Dance, der Music Express, die Kinderschiffschaukel „Piratenschiff Columbus“ und viele mehr.

Ganz neu dabei in diesem Jahr sind zum einen der „Fly over“, ein 40 Meter hoher Kettenflieger und das Fahrgeschäft „Air Race“. Dieses soll seine Fahrgäste mit kreisenden Bewegungen in ein unvergessliches Markterlebnis befördern.

Das traditionelle Fahrgeschäft „Music Express"

Zu den vielen Getränkeständen werden verschiedene süße sowie herzhafte Kirmesleckereien geboten. Diese bilden eine ideale Ergänzung zu der vorhandenen regionalen Gastronomie.

Diese Straßen werden gesperrt

Ab Mittwoch, 20. September, wird für den öffentlichen Straßenverkehr um 13 Uhr der Verkehrskreiselabschnitt zwischen den Straßen „Josef-Tiesmeyer-Straße“ und „Bahnhofsstraße“ gesperrt. Dabei wird der Straßenabschnitt der „Bahnhofstraße“ zwischen dem Kreisverkehrsplatz und der „Schulstraße“ als Einbahnstraße ausgerichtet. Der Straßenabschnitt der „Bahnhofstraße“ ist jedoch als Sackgasse von der Kreuzung „Bahnhofstraße/Hanwische Straße“ bis zur „Schulstraße“ für Anlieger frei. Dort wird es keine Wendemöglichkeit geben.

Die Aufbauarbeiten für die Kirmes starten am Mittwoch, 20. September, um 18.30 Uhr, daher ist ab dem Zeitpunkt auf dem Kirmesgelände kein Parken mehr möglich. Bis 21 Uhr werden die übrigen Kirmesgeschäfte auf ihre jeweiligen Standplätze fahren. Außerdem ist von Mittwoch, 20. September, ab 19 Uhr bis zum Mittwoch, 27. September, 14 Uhr, die Ortsdurchfahrt der L 40 Emsbüren für den Verkehr ganz gesperrt. Die Umleitung dazu wird über die U 327 (Napoleondamm), die U 331 (Tiggelwerkweg) und die „Ahlder Straße“ führen. Der Weg dazu ist ausgeschildert.

Im engeren Ortskern werden auch einige Straßen gesperrt sein. Das Teilstück der „Mehringerstraße“ wird von der L 40 bis zur „Ludgerstraße“ für den LKW-Verkehr gesperrt sein. Die Umleitungen dazu erfolgen über die nächstliegenden Straßenzüge. Zudem ist eine Einbahnstraßenregelung für den Bereich der „Mehringer Straße“ bis zur „Ludgeristraße“ vorgesehen.

Dort herrscht Halteverbot

Ab 8 Uhr am Donnerstag, 21. September bis zum Mittwoch, 27. September, um 14 Uhr, ist in dem Bereich des Friedhofs an der „Ahlder Straße“ im Abschnitt ab der Einmündung der Ludgerstraße bis zur Einmündung in die Straße „Am Heimathof“ beidseitig ein absolutes Halteverbot. Sowie zu dem gleichen Zeitpunkt in dem Bereich der „Schützenstraße“ ab der Kreuzung der „Papenstraße“ bis zum Busbahnhof ebenfalls ein absolutes Halteverbot herrscht.