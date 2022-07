Im Rückblick wies Vorsitzender Markus Holtgers auf Beratungsschwerpunkte hin. Inzwischen hätten sich 55 Mitglieder sowie elf fördernde Mitglieder der IG Pflanzenbau angeschlossen. Weitere Interessenten seien natürlich herzlich willkommen. „Wenn man an etwas glaubt und die Ziele gemeinsam verfolgt, kann man etwas erreichen“, warb Holtgers für verstärkten Austausch untereinander.

Dank galt Ringberater Norbert Uerlings, der seine fachliche Kompetenz beispielsweise im Zuge der Probleme nach einem strengen Winter vielfach unter Beweis gestellt habe.

Im Tätigkeitsbericht bewertete Uerlings die Erträge bei Getreide, Mais und Kartoffeln „mehr als zufriedenstellend“. Der erfahrene Ringberater betonte, dass es wenig Probleme mit Pilzkrankheiten gegeben habe. Er forderte die Mitglieder auf, ihre Bestände genau zu beobachten und ihn im Bedarfsfall zu einer Beratung vor Ort anzufordern. Neben der neutralen fachlichen Unterweisung beim Ackerbau solle die „Einkaufsgemeinschaft“ mit dem Maiseinkauf in den nächsten Wochen beginnen. Auch sei ein gemeinsamer Maschinenkauf der Mitglieder angedacht, um so kostengünstiger einkaufen zu können und Betriebskosten zu minimieren.

Über die finanzielle Situation des Vereins informierte Kassenwart Hubert Roling.

Die „Maissortenwahl 2013“ beleuchtete Johann Högemann, Fachberater der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, in seinem Vortrag. Angesichts des großen Angebotes auf dem Markt lohne es sich, genau hinzuschauen und die individuelle Situation zu berücksichtigen. Ausdrücklich warb Högemann dafür, nur leistungsstarke Sorten zu wählen: „Ein paar Euro mehr sind gut angelegtes Geld.“

Der erfolgreiche Maisanbau sei sehr stark vom Wetter abhängig. In dem Zusammenhang ging Högemann auf sich ändernde Klimabedingungen ein. So verzeichne man in der Vegetationsphase im Frühsommer zunehmend hohe Temperaturen mit geringen Niederschlägen.