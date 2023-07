Der Produktionsstandort von emco am Hessenweg in Lingen. Foto: Emco up-down up-down Schwieriges Jahr 2022 Emco in Lingen investiert in Produktion, Vertrieb und Standorte Von Thomas Pertz | 24.07.2023, 15:57 Uhr

Die Emco Group in Lingen hat in den vergangenen Monaten über zehn Millionen Euro in Produktion, Vertrieb und Standorte investiert. Dabei hat das Unternehmen schwierige Zeiten mit Auftragseinbrüchen hinter sich - doch nun steigt die Zahl der Bestellungen, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Christian Gnaß.