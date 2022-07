Der Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung sehe eine schrittweise Überführung in die bestehenden allgemeinen Schulen vor. Markus Silies, Vorsitzender der CDA im Kreisverband Lingen: „Rot-Grün hält nichts vom freien Elternwillen. Statt den Eltern benachteiligter Schüler die Wahl der geeigneten Schulform zu überlassen, heißt es: Ideologie vor Freiheit.“ Der Vorstand sei sich sicher, dass die CDU dieses nicht durchgehen lasse und sich im Dialog mit Eltern- und Lehrerverbänden für den Erhalt der Förderschulen einsetzen werde.

„Rot-Grün sollte auch an die Wirkung auf die Lehrer an Förderschulen denken. Statt für ihre wertvolle Arbeit zu danken, tritt man sie mit Füßen“, so der Vorsitzende abschließend.