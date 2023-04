Der Preis für eine Kugel Eis steigt bei vielen Eisdielen im Emsland weiter an. Die Gründe dafür sind laut den Betreibern vielfältig. Symbolfoto: dpa/Jens Kalaene up-down up-down Der Umsatz geht zurück Das kostet die Kugel Eis im Emsland Von Philip Jesse | 05.04.2023, 15:34 Uhr

Egal ob in Lingen, Meppen oder Papenburg – der Besuch in der Eisdiele wird im ganzen Emsland teurer. Die Betreiber erklären, was die Kugel nun kostet und mit welchen Sorgen sie nach dem schwierigen Jahr 2022 in die neue Saison starten.