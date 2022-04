Lingens neuer Stadtbrandmeister Ralf Berndzen (rechts) erhielt in der Ratssitzung am Donnerstag die Ernennungsurkunde von Oberbürgermeister Dieter Krone. FOTO: Thomas Pertz Einstimmige Wahl im Rat Berndzen neuer Stadtbrandmeister in Lingen Von Thomas Pertz | 22.08.2013, 19:34 Uhr

Ralf Berndzen ist neuer Stadtbrandmeister in Der 34-jährige Lingener wurde in der Ratssitzung am Donnerstag per Ratsbeschluss einstimmig zum Nachfolger von Günter Reppien ernannt. Der 62-Jährige hatte dieses Amt seit 1992 ausgeübt. Berndzen, der nun an der Spitze der sechs Lingener Ortsfeuerwehren steht, war seit 2010 sein Stellvertreter. Zum stellvertretenden Stadtbrandmeister wurde Reinhold Schulte ernannt. Auch er erhielt alle Stimmen der Ratsmitglieder.