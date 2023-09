Sechs Wohnungen entstehen Lingen: Ehemalige Bäckerei Sauerbrey könnte für Bauprojekt an der Burgstraße weichen Von Julia Mausch | 21.09.2023, 09:18 Uhr In dem Gebäude an der Burgstraße befand sich bis Ende 2009 die Bäckerei Sauerbrey. Foto: Julia Mausch up-down up-down

An der Burgstraße in Lingen soll sich in Zukunft baulich etwas tun. An der Stelle von zwei älteren Gebäuden könnten Wohnungen entstehen, geht aus einer Bauvoranfrage hervor. Unter anderem dort, wo ein Schriftzug noch heute auf die ehemalige Bäckerei Sauerbrey hinweist.