Das Geschäft Benner und das Team dahinter im Jahr 2023 (links) und in den 1920. Foto: Thomas Pertz, Familie Benner up-down up-down Fachgeschäft 1873 eröffnet Seit 150 Jahren in der Burgstraße: Was Benner mit Lingen verbindet Von Thomas Pertz | 10.03.2023, 18:13 Uhr

Seit 150 Jahren an einem Standort: Benner, das Fachgeschäft für Koch- und Tischideen in der Burgstraße, hat im Lingener Einzelhandel ein Alleinstellungsmerkmal. In der fünften Generation wird es von Oliver Benner und seiner Frau Wiebke geleitet. Beide haben dort Höhen und Tiefen erlebt.