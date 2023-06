Die Täter stahlen mehrere Gegenstände aus der Umkleidekabine. Foto: imago images/Jochen Tack up-down up-down Zeugen gesucht Einbruch in Umkleidekabine während Fußballspiel in Lingen Von Kristina Roispich | 17.06.2023, 11:52 Uhr

Während in Lingen am Freitagabend an der Bawinkeler Straße ein Fußballspiel stattfand, haben Diebe die Gelegenheit für sich genutzt.