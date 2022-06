Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld. (Symbolfoto) FOTO: Silvia Marks/dpa In Wohnhaus eingedrungen Einbrecher an der Julius-Landzettel-Straße in Lingen Von Thomas Pertz | 11.06.2022, 09:07 Uhr

Zwischen Montag und Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Julius-Landzettel-Straße in Lingen eingebrochen.