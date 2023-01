Zu seiner Homosexualität bekannt hat sich Frank Kribber im Januar 2022 bei der Aktion „Out in Church“. Er sagt: „Kirche hat queeren Menschen Leid zugefügt.“ Foto: Christiane Adam up-down up-down Ein Jahr „Out in Church“ Lingener Priester Frank Kribber fordert eine andere Sexualmoral Von Christiane Adam | 24.01.2023, 15:23 Uhr

Die katholische Kirche wurde durch „Out in Church“ 2022 aufgerüttelt. Mitarbeiter bekannten sich dazu, nicht heterosexuell zu sein. Der schwule Priester Frank Kribber aus Lingen war eines der Gesichter der Aktion und blickt zurück: Was hat die Aktion erreicht? Und was macht ihm Sorgen?