Ehrung für 36 Talente Auszeichnung der HWK: Zehn der besten Gesellen kommen aus dem Emsland Von Philip Jesse | 27.09.2023, 11:04 Uhr Die 36 Gesellen feierten ihre Auszeichnung als Kammersieger im Osnabrücker Autohaus Beresa. Foto: HWK

Für ihre Leistungen in der Ausbildung und Bestnoten in der Gesellenprüfung zeichnete die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim nun 36 Gesellen in Osnabrück aus. Zehn von ihnen kommen aus dem Emsland.