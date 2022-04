In einem Interview sprach der Münchener über sein neues Programm „Da Mo (Der Mann)“. FOTO: Christian Weber Musikalisches Programm Ehemaliger Tatort-Kommissar Michael Fitz tritt in Freren auf Von Caroline Theiling | 16.04.2022, 14:05 Uhr

Er spielte lange Jahre an der Seite von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl im Münchner „Tatort“ den Carlo Menzinger. Doch auch als Musiker ist Michael Fitz unterwegs. In dieser Eigenschaft kommt er am Donnerstag, 28. April, in die Alte Molkerei nach Freren.