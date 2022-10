Am Lookentor haben die Stadtwerke Lingen den ersten Hypercharger in Lingen aufgestellt. Foto: Jonas E. Koch up-down up-down E-Mobilität im Emsland Ladesäulen: Lingen bekommt ersten „Hypercharger“ Von Jonas E. Koch | 25.10.2022, 07:54 Uhr

In Lingen gibt es nun auch endlich einen Hypercharger, der Elektroautos besonders schnell aufladen kann. Was genau macht den so besonders und wie läuft das „Tanken“ eigentlich ab?