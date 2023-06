Foto: Jonas E. Koch 11 Kilo Amphetamine transportiert Nach Urteil in Norwegen: Drogenschmuggler für Prozess in JVA Lingen Von Jonas E. Koch | 14.06.2023, 15:56 Uhr

2021 fanden Bundespolizisten in einem Zug am Bad Bentheimer Bahnhof einen Rucksack mit 11,2 Kilo Drogen - aber keinen Besitzer. Dann wurde in Norwegen ein 39-Jähriger wegen Drogenschmuggels verurteilt. Nun sitzt Camilo H. für einen zweiten Prozess am Osnabrücker Landgericht in der Lingener JVA.