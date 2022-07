Nach zweimonatiger kontroverser Diskussion über die Zukunft der beiden städtischen Schulzen-tren bleibt festzuhalten: wer den Realitäten ins Auge sieht, wie es CDU und Grüne in Lingen getan haben, kommt an einer Schließung eines der beiden Haupt- und Realschulen in der Stadt nicht vorbei.