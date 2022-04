Die Mitarbeiter des LWT (von links hinten): Geschäftsführerin Gesche Hagemeier, Mechthild Wildemann-Pleister, Gerd Schmidt, Jörg Fassold, vorne: Nicole Schomaker, Kerstin Wintering, Anneliese Alken und Melanie Lindao Tejenes. FOTO: Archiv Diplom-Geografin kennt sich gut aus Lingens LWT-Geschäftsführerin Hagemeier: Eine Herausforderung Von PM. | 23.08.2011, 11:12 Uhr

Gesche Hagemeier hat in diesem Monat die Geschäftsführung des Vereins „Lingen Wirtschaft + Tourismus“ (LWT) übernommen. Wie berichtet, hatte ihr Vorgänger Roman Otte die Leitung vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen. „Ich freue mich auf die Herausforderung und bin mir bewusst, eine verantwortungsvolle Aufgabe übernommen zu haben“, so Hagemeier in einer Mitteilung des LWT.