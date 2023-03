Stadtarchäologe Dieter Lammers kehrt als gebürtiger Haselünner zurück in seine alte Heimat Foto: Pia Alberts up-down up-down Viele Grabungen in der Stadt Darum wurde Dieter Lammers der erste Archäologe von Lingen Von Pia Alberts | 21.03.2023, 07:39 Uhr

Seit einigen Jahren ist die Archäologie in Lingen ein großes Thema. So groß, dass es nun sogar erstmals einen Stadtarchäologen gibt. Dr. Dieter Lammers berichtet, was seine Aufgaben sind.