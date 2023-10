Wenn auch recht spät in diesem Jahr, meldet der Wetterbericht für die kommenden Tage herbstliche Verhältnisse. Freunde der kalten Jahreszeit können sich freuen: Die Temperaturen fallen unter 20 Grad, der Himmel bleibt bewölkt. Langsam färben sich auch die Blätter in bunte Orange- und Gelbtöne. Der Herbst zeigt sich von seiner schönen Seite.

Diejenigen, die sich überhaupt nicht mit dem Wetter anfreunden können, haben die Möglichkeit, ihre Aktivitäten nach drinnen zu verlegen. Diese Auflistung zeigt, wie man dem Herbstblues erfolgreich entkommen kann:

Herbstliche DIY-Projekte

Der Herbst ist windig. Eine Sache, die einem dabei sofort in den Sinn kommt, ist Drachensteigen. Das lässt sich dann sogar mit einer Bastelaktion verknüpfen, wenn der Drache selbst gebastelt wird. Wie sich das kinderleicht und mit den einfachsten Mitteln machen lässt, zeigt dieses Video:

Aber Achtung! Wer noch länger Spaß mit seinem Drachen haben möchte, sollte diesen nicht in der Nähe von Stromleitungen steigen lassen. Verfängt sich ein Drache in einer Stromleitung, besteht Lebensgefahr. Sollte der Fall eintreten, Abstand nehmen und den zuständigen Stromversorger kontaktieren. Das Speicherbecken in Geeste ist nicht nur frei von Stromleitungen, sondern bietet aufgrund seiner erhöhten Lage noch optimale Windbedingungen zum Drachensteigen.

Noch eine Sache, die sich nur im Herbst machen lässt: Kastanienmännchen basteln. Viele kennen diesen Klassiker noch aus Kinderzeiten. Aber die wenigsten werden sich daran erinnern, wann sie sich das letzte Mal auf die Suche nach den besten Kastanien begeben haben, um Zuhause mithilfe von Zahnstochern Männchen oder Tiere zu basteln. Lustige Kulleraugen, kleine Hüte oder Glitzerstifte verleihen den Männchen einen besonderen Touch. Wer Kastanienmännchen als Staubfänger betrachtet, kann aus den Nussfrüchten auch ein Kastanien-Shampoo zaubern.

Neben Drachensteigen und Kastanien verbinden viele mit dem Herbst noch eine weitere Sache: Kürbisse. Die lassen sich zur Halloween-Zeit nicht nur zu gruseligen Gesichtern schnitzen. Auch kann man damit allerlei Gerichte zaubern, wie zum Beispiel gerösteten Ofenkürbis mit verschiedenen Marinaden.

Indoor-Aktivitäten

Wer sich gar nicht mit den Gegebenheiten des Herbstes anfreunden will und mit Kürbissen, Kastanien oder dem Wind nichts anfangen kann, kann seine Aktivitäten auch einfach nach drinnen verlegen. Im Emsland gibt es viele Möglichkeiten für Sport und Spaß dort, wo einem das Wetter nichts anhaben kann.

Feste feiern: Thanksgiving, Laterne laufen oder Halloween

Lange Sommerabende sind geprägt von Festen, Open-Air-Konzerten oder Grillabenden. Aber auch der Herbst hält einiges an Feierlichkeiten bereit: Wie wäre es denn mal damit, das in Amerika so groß gefeierte Erntedankfest nach Deutschland zu holen und mit seinen Liebsten ein großes Abendessen zu veranstalten? Das Fest, bei dem es darum geht, dankbar für die Gaben der Ernte zu sein, findet traditionell immer am ersten Sonntag im Oktober statt.

Auch ein Klassiker aus Amerika, aber in Deutschland schon länger angekommen: Halloween. Nicht nur das Fest an sich macht Spaß, sondern auch die Vorbereitung. In Kürbisse werden gruselige Gesichter geschnitzt, aus verschiedenen Kleinigkeiten wird schauriges Fingerfood hergestellt und die eigenen vier Wände werden in ein Horror-Haus verwandelt. Und natürlich darf ein Kostüm mit gruseligem Make-Up nicht fehlen. Von der Dekoration bis zum eigenen Look soll alles erschreckend wirken, um die bösen Geister zu vertreiben. Dazu wurde das Fest ursprünglich ins Leben gerufen.

Am 11. November gehen vor allem Kinder mit ihren Laternen von Haustür zu Haustür, um beim Sankt-Martins-Umzug gemeinsam Lieder vorzutragen.

Orte für Herbstspaziergänge im Emsland

Das Emsland bietet viel Natur. Wälder und Moore wechseln sich mit Feldern und Wiesen ab. Die Wälder erstrahlen in herbstlich-strahlenden Farbtönen und an Flüssen wie der Ems, der Hase oder der Nordradde kann man dem Plätschern des Wassers lauschen. Wer diese Orte noch nicht während der goldenen Jahreszeit besucht hat, sollte das schleunigst nachholen:

Naherholungsgebiet Lohner Sand : Zwischen Schepsdorf und Nordlohne erstreckt sich das ehemalige Bundeswehrgelände. Hier wechseln sich dichte Mischwälder mit weitläufigen Freiflächen ab. Ein 2,6 Kilometer langer Naturerlebnispfad, der Aufschluss über die Flora und Fauna gibt, leitet durch das Gelände. Mit etwas Glück begegnet man dabei sogar der Schafsherde, die dort seit einigen Jahren grast.

: Zwischen Schepsdorf und Nordlohne erstreckt sich das ehemalige Bundeswehrgelände. Hier wechseln sich dichte Mischwälder mit weitläufigen Freiflächen ab. Ein 2,6 Kilometer langer Naturerlebnispfad, der Aufschluss über die Flora und Fauna gibt, leitet durch das Gelände. Mit etwas Glück begegnet man dabei sogar der Schafsherde, die dort seit einigen Jahren grast. Speicherbecken Geeste : Der knapp sechs Kilometer lange, asphaltierte Rundweg bietet einen schönen Blick auf das Speicherbecken. Bei gutem Wind kann man hier die Segler und die Windsurfer beobachten. Außerdem legen viele Wasservögel auf dem See eine Rast ein. Vom Aussichtspunkt aus hat man zudem einen guten Blick auf das benachbarte Naturschutzgebiet und bei der Deichkrone kann man Halt für ein Stück Kuchen einlegen.

: Der knapp sechs Kilometer lange, asphaltierte Rundweg bietet einen schönen Blick auf das Speicherbecken. Bei gutem Wind kann man hier die Segler und die Windsurfer beobachten. Außerdem legen viele Wasservögel auf dem See eine Rast ein. Vom Aussichtspunkt aus hat man zudem einen guten Blick auf das benachbarte Naturschutzgebiet und bei der Deichkrone kann man Halt für ein Stück Kuchen einlegen. Schloss Clemenswerth in Sögel : Die sternenförmige Anlage im Barockstil ist nicht nur im Herbst ein echter Hingucker. Im 18. Jahrhundert als Jagdschloss erbaut, bieten die umliegenden Wälder und Wiesen wunderschöne Strecken zum Spazieren gehen und die Seele baumeln lassen.

: Die sternenförmige Anlage im Barockstil ist nicht nur im Herbst ein echter Hingucker. Im 18. Jahrhundert als Jagdschloss erbaut, bieten die umliegenden Wälder und Wiesen wunderschöne Strecken zum Spazieren gehen und die Seele baumeln lassen. Naturpark Bourtanger Moor-Veenland : Früher wurde hier Torf abgebaut, heute werden die Flächen renaturiert oder für die Landwirtschaft genutzt. Dadurch ergibt sich ein einzigartiges Mosaik aus verschiedener Flora und Fauna. Die Museen informieren zudem über die Geschichte des Moores und der Menschen, die hier gelebt haben. Der auf den Flächen des Moores kultivierte Fullener Wald ist ein seltener Anblick.

: Früher wurde hier Torf abgebaut, heute werden die Flächen renaturiert oder für die Landwirtschaft genutzt. Dadurch ergibt sich ein einzigartiges Mosaik aus verschiedener Flora und Fauna. Die Museen informieren zudem über die Geschichte des Moores und der Menschen, die hier gelebt haben. Der auf den Flächen des Moores kultivierte Fullener Wald ist ein seltener Anblick. Großsteingräber: Im Emsland findet man besonders viele Großsteingräber. Aufgrund der Küstennähe gab es hier viele Findlinge, die die Menschen vor 3500 bis 2800 v. Chr. für ihre Gräber nutzen konnten. Auf der Karte sind alle Großsteingräber des Emslandes verzeichnet.