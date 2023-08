Kleinkunst beim Altstadtfest Diese Künstler treten beim Lingener Theo gegeneinander an Von Alicia Heskamp | 29.08.2023, 12:09 Uhr Die Sieger des vergangenen Jahres: Das Duo „Monsieur & Nora Born“ überzeugte mit Pianoklängen und Jongleurskunst. Foto: Stadt Lingen/Bernhard Kües up-down up-down

Am Sonntag des Altstadtfestes wird es kurios in Lingens Innenstadt: E-Scooter, Handstandakrobatik und rote Clownsnasen. Die Kleinkünstler, die beim Lingener Theo um den ersten Platz wetteifern, haben unterhaltsame Shows für Groß und Klein in petto. Erstmalig wird dieses Jahr ein Sonderpreis verliehen.