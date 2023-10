Die Kuzka-Gruppe ist seit 1950 in der Region. Die Mitarbeiteten haben schon so einiges beim Reifenwechsel erlebt, so auch Marco Kuzka. Der 33-Jährige erklärt, welche Irrtümer er bei dem Umstieg von Sommer- auf Winterreifen immer wieder hört:

1. „Ein abgenutzter Reifen ist doch nicht so schlimm“

Marco Kuzka läuft durch die Halle an der Rheiner Straße 180 in Lingen. Er muss gar nicht lange suchen, schon findet er einen abgenutzten Reifen.

Einen einseitig abgenutzten Reifen sieht die Kuzka-Gruppe häufig. Foto: Thea Esders

„Dieses Bild sehen wir hier häufig“, erklärt er. Damit meint der 33-Jährige eine einseitige Abnutzung des Reifens, die entstehen kann, wenn die Achsensymmetrie des Fahrzeugs nicht richtig eingestellt ist.

Sieht der Reifen so aus, kann er nicht mehr genutzt werden und wird durch einen neuen Reifen ersetzt. Eine „Ressourcenverschwendung“, wie Kuzka findet, die bei einem fachlgerechten Reifenwechsel vermeidbar wäre.

„Wir kommunizieren gewissermaßen mit den Fahrzeugen. “ Marco Kuzka

Nachdem der Fahrzeughalter dem „Reifenspezialist“ genügend Informationen zu dem Fahrzeug gegeben hat, geht die Inspektion der Reifen los. Für Marco Kuzka steckt viel mehr hinter dem Reifenwechsel, denn bei jedem Termin kommuniziere sein Team gewissermaßen mit den Fahrzeugen.

Das heißt, es wird unter anderem auch geschaut, ob die Bremsanlage des Fahrzeuges in Ordnung; wie der Reifendruck ist und ob die Radmuttern mit richtigem Drehmoment nachgezogen wurden.

2. „Es liegt kein Schnee, also brauche ich keinen Winterreifen“

Diese Kontrolle bezieht sich auf jedes Reifenmodell. Wer also denkt, dass angesichts der aktuell noch herbstlichen Temperaturen kein Winterreifen notwendig ist, liegt falsch. Ein Winterreifen habe per se nämlich nichts mit Schnee zu tun, „sonst könnte eher ja auch Schneereifen heißen“, meint Kuzka.

Der 33-Jährige ergänzt: „Die einzelnen Reifen lassen sich ideal mit Jacken vergleichen.“ Ein Winterreifen sei somit das Äquivalent zum Wintermantel, er hält also äußerer Kälte besser stand.

Eine Übergangsjacke kann bei jeder Temperatur getragen werden, ausgewechselt werden muss allerdings auch diese nach einiger Zeit.

Mehr Informationen: Unterschied Sommer – und Winterreifen größer als Größer als Zeichen Winterreifen: Dieser Reifen hat eine weiche Gummimischung und ein anderes Profil. Dadurch hält er Glätte und niedrigen Temperaturen besser stand. Sommerreifen: Der Sommerreifen ist deutlich härter und hat dadurch auch einen geringeren Abrieb. So kann er Temperaturen ab 25 Grad locker standhalten. Am häufigsten erfolge immer noch der klassische Wechsel von Sommer auf Winterreifen, allerdings sei auch der Ganzjahresreifen für einige eine Option.

3. „Bei einem Allwetterreifen spare ich mir den Reifenwechsel“

Die Entscheidung für einen Ganzjahresreifen würden viele aus Bequemlichkeit treffen. Der Gedanke dahinter: Durch einen Allwetterreifen spare ich mir einen Reifenwechsel.

Allerdings greift diese Vorstellung nicht, denn auch Leute mit einem Ganzjahresreifen kommen nicht um eine jährliche Inspektion herum, erklärt Marco Kuzka.

Bei diesem Reifenmodell muss neben der Kontrolle des Reifens nämlich auch noch ein anderer Schritt passieren: Die Vorderreifen tauschen nach der Kontrolle den Platz mit den Hinteren.

Der Hintergrund: „Die Reifen vorne werden stärker belastet und das Reifenprofil dadurch schneller ausgewaschen“, sagt Marco Kuzka.

4. „Ich benutze mein Auto nicht häufig, also reicht ein Ganzjahresreifen“

Je nach Einzelfall kann ein Ganzjahresreifen tatsächlich Sinn ergeben, so Kuzka. Zum Beispiel dann, wenn das Auto bei Glätte nicht genutzt wird. So einfach ist die Sache mit dem Ganzjahresreifen aber dann auch wieder nicht, denn: „Ein Ganzjahresreifen ist immer auch ein Kompromiss“, sagt Marco Kuzka.

Mit dem Kompromiss bezieht sich Kuzka auf die Aspekte Sicherheit und Nachhaltigkeit. „Bei dem Ganzjahresreifen entsteht ein längerer Bremsweg“, sagt der Reifenfachmann. Außerdem sei aus ökologischer Sicht bei höheren Temperaturen der Verschleiß – ein Materialverlust des Reifens auf der Straße – höher, als zum Beispiel bei den Sommerreifen.

5. „Ein Reifenwechsel ist schnell gemacht und braucht keine Planung“

Spontan nach dem Lebensmitteleinkauf noch eben schnell die Reifen wechseln lassen ist nicht, denn: Ein Reifenwechsel benötigt viel Planung.

Darunter: einen Termin vereinbaren, vorher ausgucken, wo denn eigentlich das Felgenschloss ist und dann im besten Fall noch wissen, wie die anderen Reifen gelagert werden.

Auch das Team um Familie Kuzka weiß, dass gerade um Ostern und jetzt im Oktober viel zu tun ist: „Pro Stunde haben wir derzeit acht bis zehn Radwechsel.“ Deswegen mache laut Kuzka auch eine Planung, wann der Reifenwechsel im kommenden Jahr 2024 stattfinden soll, jetzt schon Sinn