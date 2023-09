Den beiden Männern im Alter zwischen 36 und 40 Jahren können nach Angaben der Polizei bislang 15 Diebstähle im Zeitraum zwischen Mai und August 2023 zugeordnet werden. Die Taten ereigneten sich nicht nur im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Emsland/Grafschaft Bentheim, sondern auch darüber hinaus.

Diebe hatten wollten vor allem Bargeld

Bei ihren Fischzügen unter anderem in Bäckereifahrzeugen hatten es die mutmaßlichen Täter vor allem auf Bargeld abgesehen. Außer in Lingen, Haselünne, Geeste und Meppen war das Duo laut Polizei auch in Vechta, Aurich, Goldenstedt, Friesoythe, Schortens, Neu Wulmstorf und Buxtehude aktiv. Bei den Taten im Emsland wurden insgesamt mehrere Tausend Euro erbeutet.

Wie die Beamten am Freitag weiter mitteilten, wurden die beiden Männer im Zuge eines groß angelegten Ermittlungsverfahrens durch Beamte der PI und „in Zusammenarbeit mit entsprechenden Spezialkräften“ am Donnerstagvormittag im Raum der Samtgemeinde Hage (Ostfriesland) festgenommen. Hier habe sich das Duo kurz zuvor an einem weiteren Lieferwagen zu schaffen machen wollen.

Männer jetzt in Untersuchungshaft

Die Männer wurden laut Polizei noch am selben Tag dem Richter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Zudem habe es auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Osnabrück Durchsuchungen gegeben. Dabei seien weitere Beweismittel sichergestellt worden. Inwieweit die beiden Männer auch für weitere Straftaten verantwortlich sind, werde derzeit noch ermittelt, so die Beamten.