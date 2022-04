„Wir beobachten diese Entwicklung mit großer Besorgnis“, erklärte der PI-Sprecher und führte weiter aus, dass es besonders an für die Diebe „strategisch“ günstig gelegenen Tankstellen vermehrt zu diesen Straftaten käme. Unter anderem sei in diesem Zusammenhang Salzbergen mit dem Industriegebiet Holsterfeld zu nennen. Wichtige Bundesstraße und Autobahnen machten hier den Dieben das Stehlen von Benzin leichter als etwa an einer videoüberwachten Tankstelle in der Innenstadt von Lingen.

Auf die Frage, wie die Betrügereien vonstatten gingen, antwortete van Remmerden: „Beim Tankbetrug werden häufig gestohlene Nummernschilder verwendet oder die Kennzeichen werden unkenntlich gemacht.“

Der Dieseldiebstahl geschehe häufig in der Nacht. „Dann werden oft größere Baustellen angefahren und die Schlösser der Arbeitsmaschinen aufgebrochen“, beschreibt der PI-Sprecher die Vorgehensweise der Kriminellen. „Wir bewegen uns bei diesen Straftaten leider auf einem hohen Niveau“, bedauerte van Remmerden diese Entwicklung. Auf die Frage, ob weitere Steigerungen zu vermuten seien, übte sich der PI-Sprecher in einer vorsichtigen Prognose „ohne Gewähr“: „Zurzeit sieht es so aus, dass wir uns bei den Zahlen aus dem Vorjahr einpendeln werden. Zwar keine Steigerung, aber trotzdem immer noch zu viel.“

„Ich habe von Kollegen aus der Branche gehört, dass es gewisse Brennpunkte gibt – aber nicht bei meinen zwei Tankstellen in Lingen.“ Alfons Theilen, Pächter der beiden Aral-Tankstellen an der Georgstraße und Rheiner Straße, gibt sich eher relaxt. „Jeder unserer Zapfsäulen ist mit einer Videokamera ausgestattet und auch die Verkaufsräume und insbesondere die Kassenbereiche unterliegen einer ständigen elektronischen Überwachung.“ Man habe Vorsorge getroffen, um mögliche Täter bereits im Vorfeld abzuschrecken. Aber dennoch sei es vereinzelt auch hier zu Betrügereien gekommen. „Dann wird die Polizei informiert und in den meisten Fällen die Täter auch überführt“, be

tont der Tankstellenpächter. Ärgerlich sei die fast immer dreistündige Arbeit, die ein Spritdiebstahl auslöse. Die Videoaufnahmen müssten gesichtet, die Bilder ausgedruckt und dann bei der Polizei Anzeige erstattet werden. „Das ist schon sehr arbeitsintensiv“, erklärt Theilen.