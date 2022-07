Kirchenbesucherzahlen gehen auch im Emsland zurück: Wie wollen Sie Menschen für die Mitarbeit in der Gemeinde bzw. für den Glauben gewinnen und wo wollen Sie Schwerpunkte setzen?

Zum einen habe ich von einem römisch-katholischen Kollegen und aus meinen ersten Eindrücken gelernt: Kirche darf im Emsland selbstbewusst auftreten, ist vielen Menschen wichtig. Aber es stimmt, die Belastungen für Pfarrer werden eher größer, und Gemeinden wie Pastoren sind aufgerufen, kreativ und optimistisch damit umzugehen, auch Schwerpunkte zu setzen. Es ist wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, manchmal Neues zu wagen, Erwartungen aufzunehmen. Wenn ich mir das aussuchen kann, wäre ich schwerpunktmäßig gern in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv und möchte da die eine oder andere Vision umsetzen. Aber ich freue mich insgesamt auf die Arbeit in der Gemeinde, mit allen Gruppen und Generationen. Eine gute Gemeinde zeichnet sich durch kreatives Miteinander aus, dadurch, dass viele ihre Gaben und Talente einbringen, durch einladende Offenheit, und ihr Zentrum ist der Gottesdienst.

Sie haben evangelische Theologie studiert und ein Vikariat absolviert: Fühlen Sie sich damit ausreichend vorbereitet auf den Beruf eines Seelsorgers?

Zunächst würde ich den Beruf eines Pastors in der Gemeinde nicht so stark auf Seelsorge zuspitzen. Das ist sicher eine wichtige Dimension, aber der Beruf ist sehr vielfältig: Unterricht, Gottesdienste und Liturgie, Gremienarbeit, Besuche, verschiedenste kirchliche Gruppen, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch das Gemeindemanagement. Ich verstehe mich als Gemeindenetzwerker. Ich fühle mich gut vorbereitet, sehe meinen Aufgaben aber auch mit Respekt entgegen. Ich werde – zum Beispiel in der Verwaltung – sicher noch viel lernen müssen und würde mir manchmal in der theologischen Ausbildung, vor allem während des Studiums, etwas mehr Praxisorientierung wünschen.

Sie sind nun für drei Jahre „Pastor auf Probe“: Was bedeutet das, und wen können Sie fragen, wenn Sie noch unsicher sind?

„Pastor auf Probe“ bedeutet, dass im Endeffekt drei Parteien die Möglichkeit haben, die Reißleine zu ziehen. Sollte ich mich nicht als „tauglich“ für das Pfarramt erweisen, wird mich die Landeskirche in drei Jahren nicht auf Lebenszeit anstellen. Und nach den drei Jahren können sowohl die Gemeinde als auch ich entscheiden, ob wir gemeinsam weitermachen wollen oder ob sich die Johanneskirche einen anderen Pastor sucht und ich mich auf eine andere Stelle bewerbe. Bei Fragen wende ich mich an meinen „theologischen Freundeskreis“, Mentoren oder die erfahrenen Kollegen in Lingen. Fragen werden sicher aufkommen, aber ich fühle mich durch meine Ausbildung ganz gut gerüstet, und auf der Kanzel stehe ich sehr gerne.

Seit dem 1. Februar sind Sie in der Johannesgemeinde, am Sonntag werden Sie zum Pastor ordiniert: Was sind Ihre ersten Eindrücke, und was bedeutet dieser Tag für Sie?

Meine Eindrücke sind sehr positiv. Der Kirchenvorstand und Pastor Grimmsmann als Vakanzvertreter haben mich sehr herzlich willkommen geheißen und mir schon mit Rat und Tat zur Seite gestanden, auch die ersten Kontakte im Kollegenkreis waren positiv. Viele Gemeindemitglieder haben mich freundlich begrüßt. Mein erster Eindruck: Die Gemeinde ist lebendig, engagiert und sehr vielfältig. Dieser Tag bedeutet sehr viel für mich. Ich habe lange darauf hingearbeitet, Gemeindepastor zu werden, und am Sonntag ist es ganz offiziell so weit. Ich freue mich über die Tradition, junge Geistliche in der Gemeinde zu ordinieren, in der sie ihren Dienst tun. So kann ich diesen besonderen Moment gemeinsam mit der Gemeinde erleben. Und natürlich kommen auch einige Freunde und meine Familie.Latein, Griechisch und Hebräisch sind Pflicht: Die Pfarrerausbildung der evangelischen Kirche in Deutschland nutzt das Modell der zweistufigen Ausbildung ihrer Theologen: Man unterscheidet zwischen Studium und Vikariat.Das meist 13-15-semestrige Studium (Regelstudienzeit: 12 Semester) wird mit dem von der Landeskirche abgenommenen ersten theologischen Examen abgeschlossen. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Latein, Griechisch, Hebräisch, das Alte und Neue Testament, Kirchengeschichte sowie Systematische und Praktische Theologie.Auf das sich anschließende zweieinhalbjährige Vikariat (ähnlich einem Referendariat bei angehenden Lehrern und einem Volontariat zum Beispiel bei angehenden Redakteuren) mit einer Schul- sowie Seminar- und Gemeindephase folgt das zweite theologische Examen.Darauf folgen die Ordination und eine dreijährige Probezeit in einer Gemeinde und anschließend meist die Anstellung auf Lebenszeit – hier wäre es in der Ev.-luth. Landeskirche Hannover.