Feiern können sie, die Kivelinge. Das haben sie auf ganz besondere Weise am Pfingst-Wochenende gezeigt. FOTO: Lars Schröer Schiff, Wirtschaft und Schützen Gute Nachrichten aus dem Emsland: Drei Tage feiern in Lingen Von Lili Maffiotte | 10.06.2022, 15:28 Uhr

Das vergangene Wochenende war für die Partylöwen unter den Emsländer ein reines Fest. In Lingen haben die Kivelinge an zwei Tagen alles gegeben. Und die Bürgerschützen haben am Montag nachgelegt. Nicht die einzigen guten Nachrichten aus dem Emsland.