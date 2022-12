In dieser Falle in Lengerich war der Habicht gefangen, bevor er brutal erschlagen wurde. Foto: Komitee gegen den Vogelmord up-down up-down Entsetzen über Tierquälerei Deshalb konnte der Habicht in Langen nicht gerettet werden Von Caroline Theiling | 09.12.2022, 15:57 Uhr

Der brutale Fall von Tierquälerei in der Samtgemeinde Lengerich hat für heftige Diskussionen in der Bevölkerung, aber auch in den sozialen Netzwerken gesorgt. Dabei ging es auch um die Frage, warum Polizei und Tierschützer nicht vorher eingegriffen haben.