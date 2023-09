„Wir verabschieden uns in die Winterpause“ - mit diesen Worten kündigt das Emsbad Meppen das Ende der Freibadsaison an. Seit diesem Montag ist es dort nicht mehr möglich, draußen zu schwimmen, der Betrieb hat sich in das Hallenbad verlagert. Das Waldfreibad in Freren hatte bereits am Freitag das letzte Mal in diesem Jahr geöffnet. Doch winterliche Gefühle überkommen wohl kaum einen Emsländer beim Blick in den Himmel und auf das Thermometer. Denn der Sommer ist zurückgekehrt - mit voller Wucht.

Am Montag kletterten die Temperaturen bereits auf 26 Grad. In den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Spitzenwerten über 30 Grad. Prognosen, die vom Freibad in Haselünne in den vergangenen Wochen genau beobachtet wurde, heißt es seitens der Stadt.

Als sich immer mehr angedeutet hätte, dass es im Emsland noch einmal warm werden könnte, wurde deswegen entschieden, das Saisonende im Freibad Haselünne nach hinten zu verschieben. Stand jetzt, soll das Freibad noch bis 29. September geöffnet bleiben.

Freibäder kämpfen mit Personalnotstand

In Papenburg wurde das Saisonende ebenfalls verlegt - jedoch nur um eine Woche. Dort ist am nächsten Freitag der letzte Öffnungstag des Freibads in diesem Jahr, ab Dienstag öffnet dann das Hallenbad.

Es gibt zwei Gründe, die eine weitere Verlängerung unmöglich machen, sagt Jürgen Eilers, Fachdienst Jugend/Sport. Zum einen wird es zu dieser Jahreszeit in den Nachtstunden deutlich kälter, die Wassertemperatur sinkt und das Freibad kann nicht mehr gewährleisten, dass jeder Schwimmer die Temperatur als angenehm empfindet.

Zum anderen gibt es wie vielerorts Personalnot. „Die Mitarbeiter haben den Sommer durchgearbeitet, noch keinen Urlaub gehabt und zahlreiche Überstunden gemacht.“ Die Kräfte müssten gebündelt werden, noch eine weitere Zeit Hallenbad und Freibad zeitgleich zu betreiben, ist nicht möglich, sagt Eilers.

Genau dieses Problem besteht ebenfalls in Freren. Bereits in den Vorjahren hatte Hauptamtsleiter Klaus Schröder immer wieder davon berichtet, dass nur wenige Tage nach der Freibadschließung die ersten Schwimmkurse im Hallenbad beginnen.

Flexibel reagieren in Lingen

Das Freibad der Linus Wasserwelten in Lingen hat die Möglichkeit, in dieser Hinsicht flexibler zu agieren. Bereits in den vergangenen Jahren wurde das Freibad länger als geplant geöffnet, wenn es das Wetter zuließ. Die aktuellen Planungen sehen vor, dass das Freibad bis Mitte September geöffnet bleibt, sagt Katharina Wolffgramm, Sprecherin der Stadtwerke Lingen.

Das Wetter soll jedoch berücksichtigt werden, deswegen wird es in den kommenden Tagen weitere Abstimmungen geben. Bis Mitte September gilt die Freibadsaison in der Ferienanlage Schloss Dankern in Haren, Weener sowie in Börger ebenfalls. Aus der Gemeindeverwaltung Börger heißt es, dass die Saison noch um weitere Tage verlängert werden kann, wenn sich in der 38. Kalenderwoche, also ab dem 18. September, zeige, dass das Wetter sommerlich bleibt.

In Lathen hat das Freibad aktuell ebenfalls noch geöffnet. Wie lange dort noch die Saison geht, war am Montag nicht zu erfahren, da das Rathaus geschlossen hatte.