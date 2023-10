Lehrvertrag vom Gründer unterzeichnet Ausbildung vor 68 Jahren: So überraschte Josef Dust aus Lingen die Firma Fenster Bojer Von Anne Bremenkamp | 01.10.2023, 18:37 Uhr Mit 83 Jahren hält Josef Dust seinen Lehrvertrag für Handwerkslehrlinge in den Händen. Er war der erste Azubi des Lingener Unternehmens Bojer Fenster, das in diesem September sein 70-jähriges Firmenbestehen feierte. Foto: Bojer Fenster up-down up-down

Mit seinen 83 Jahren hält Josef Dust seinen Lehrvertrag für Handwerkslehrlinge in den Händen. Unterschrieben hat ihn seine Mutter Antonia. Das ist 68 Jahre her. Der Lingener war der erste Auszubildende des 1953 gegründeten Unternehmens Bojer Fenster GmbH & Co. KG - und hat noch ganz andere Zeiten erlebt.