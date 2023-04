Demonstranten feiern vor Ort das Ende des AKW in Lingen. Foto: Lars Schröer up-down up-down Umweltminister Meyer vor Ort Demonstranten in Lingen feiern das Ende des Atomkraftwerks Von Thomas Pertz | 15.04.2023, 14:40 Uhr

An diesem Samstag geht das Kernkraftwerk Emsland in Lingen vom Netz, gemeinsam mit den Anlagen Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg.