Lookenstraße 17 in Lingen: Die Modekette „Das macht Sinn“ wird von dort aus in das ehemalige Brackmann-Kaufhaus ziehen, wenn die Sanierungsarbeiten dort beendet sind. FOTO: Thomas Pertz up-down up-down Sinn, Lookentor, Müller Das spricht für eine gute Perspektive des Einzelhandels in Lingen Meinung – Thomas Pertz | 09.08.2022, 11:43 Uhr

Der Einzelhandel in Lingen ist in Bewegung, wie der Umzug der Modekette Sinn zeigt. Und es gibt gute Gründe, an eine positive Entwicklung zu glauben, meint unser Kommentator.