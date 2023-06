Foto: Wilfried Roggendorf Probleme mit dem Grundwasser Das Haus der Kivelinge am Marktplatz in Lingen wird saniert Von Wilfried Roggendorf | 28.06.2023, 17:12 Uhr

440 Jahre alt ist das seit 1964 im Besitz der Kivelinge befindliche Haus an der Rathausgasse 1 in Lingen. Ebenso alt dürften die Probleme mit dem Grundwasser sein, das in den Keller eindringt. Diese sollen nun beseitigt werden.