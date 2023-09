Als Ausflugsziel am Tag der Deutschen Einheit bietet sich 2023 Groningen knapp hinter der niederländischen Grenze an. Dort findet am Dienstag, 3. Oktober 2023, von 9 Uhr bis 17 Uhr der Groninger Markttag statt.

Es wird sieben Themenmärkte geben, auf denen sich 250 Aussteller verteilen.

Grote Markt: findet man Vintage Antiquitäten und handgemachte Produkte

findet man Vintage Antiquitäten und handgemachte Produkte Tussen Beide Markten: findet man Vintage Antiquitäten und handgemachte Produkte

findet man Vintage Antiquitäten und handgemachte Produkte Vismarkt: regionale Produkte und Kinderkarusselle werden angeboten

regionale Produkte und Kinderkarusselle werden angeboten Akerhof: Floh- und Antikmarkt

Floh- und Antikmarkt Brugstraat: Floh- Antikmarkt

Floh- Antikmarkt Hoge der A : Floh- und Antikmarkt

: Floh- und Antikmarkt A- Kerkhof: bietet Streetfood an

Außerdem bieten alle Themenmärkte Live-Musik an. Unter anderem mit Bands, städtischen Singer- Songwritern und DJ „VespAudio“. Kinderprogramme werden auch geboten: vom Thema „Alles-in-einem-Fahrrad“ bis hin zu einem mobilen Kiddy Fun-Spielwagen.

Nach dem Stöbern an den Marktständen kann die Einkaufstour auf den Straßen Groningens weitergehen. Denn es haben dort am 3. Oktober alle Geschäfte geöffnet.

Parken in Groningen: Park+Ride ist die beste Möglichkeit

Die Stadt Groningen bietet eine große Anzahl an P+R-Parkplätzen an. Von den Parkplätzen aus kommt man schnell mit Bus in die Innenstadt oder gegebenenfalls zu Fuß. Auch mit der Bahn kommt man unkompliziert zum Marktgelände. Die Bahnstation ist 10 Minuten vom Marktgelände entfernt.