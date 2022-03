Fahrbahnschweller hat die Stadt Lingen am Bahnübergang am Schwarzen Weg angebracht. FOTO: Frederika Hölscher Bauarbeiten am Bahnübergang Darum gibt’s jetzt Fahrbahnschweller am Schwarzen Weg in Lingen Von Julia Mausch | 05.03.2022, 15:17 Uhr

Plötzlich ruckelt es unter dem Auto: Die Stadt Lingen hat Fahrbahnschweller am Bahnübergang am Schwarzen Weg in Lingen angebracht. Das sind die Gründe.