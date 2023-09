Egal ob mit Auto, Motorrad oder Fahrrad, auf dem Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht in Lingen konnten vom Schulkind bis zum Senioren alle die täglichen Situationen im Straßenverkehr in Ruhe und in einem geschützten Bereich üben. Seit dem 2. April ist das jedoch Geschichte, denn die Verkehrswacht musste den Platz räumen.

RWE brauchte Gelände an der Schüttorfer Straße

Der Grundstückseigentümer RWE benötigt das Gelände an der Schüttorfer Straße, um dort eine große Elektrolyseanlage zu bauen, die in Zukunft Wasserstoff produzieren sollen. Zum Ausgleich bot der Energiekonzern der Verkehrswacht einen Parkplatz nahe der früheren Dralon Werke an.

Doch auf dem Ausweichgelände kann die Verkehrswacht wegen fehlender Zulassungen viele ihrer früheren Trainings nicht mehr anbieten. Dazu zählen nun auch Fahrradkurse für Schulkinder.

Bis 2025 keine Übungsstunden für Schulklassen

„Wir haben hier nur einen Parkplatz mit ein paar Containern als Lager“, erklärt Helmut Hodde, Geschäftsführer der Verkehrswacht Lingen, die Streichung der Fahrradkurse. Der Platz eigne sich einfach nicht, um für die Schulkinder sichere und hochwertige Übungsstunden abhalten zu können.

Auf diesen Parkplatz am Gelände der früheren Dralon-Werke muss die Verkehrswacht für etwa zwei Jahre ausweichen. Foto: Pia Alberts Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Unter anderem fehlt dort eine ausgebaute Übungsstrecke, wie auf dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz. Die Arbeit an den Schulen, wie beispielsweise die Abnahme von Radfahrprüfungen, werde die Verkehrswacht aber weiter fortsetzten, so Hodde. Das sei den Schulen bereits mitgeteilt worden.

Schulen müssen sich selbst Alternativen überlegen

Daran wird sich bis 2025 auch nichts ändern, da die Verkehrswacht erst dann einen neuen Übungsplatz an der Schüttorfer Straße (in der Nähe des alten AKW Lingen) in Betrieb nehmen kann.

Bis dahin bleibt den Schulen wohl nichts anderes übrig, als selbst Übungsstunden auf ihrem eigenen Gelände zu organisieren. Eine Aufgabe, die bei der sinkenden Zahl an Kindern, die Radfahren können, und dem Lehrermangel für viele Schulen zum Problem werden könnte.