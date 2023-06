Sehen großes Potenzial für den Darts-Sport im Emsland: Tim Strackeljahn (links) und Jan Pabst (rechts) vom SV Olympia Laxten. Foto: Philip Jesse up-down up-down Von der Kneipe ins Vereinsheim Warum Darts im Emsland als Sport immer beliebter wird Von Philip Jesse | 30.06.2023, 19:15 Uhr

Darts hat sich im Emsland in wenigen Jahren vom Kneipenspiel nach Feierabend zum Trendsport gemausert. Tim Strakeljahn und Jan Pabst vom SV Olympia Laxten sprechen über den Aufstieg und den Reiz an Darts – und was Hobbyspieler im Emsland in der kommenden Saison erwartet.