Energieträger Wasserstoff So entsteht in Lingen „grünes" Eisen für die Stahlindustrie Von Thomas Pertz | 11.08.2023, 14:45 Uhr Das Lingener Benteler-Stahlwerk profitiert von der weltweit größten Direktreduktionsanlage zur Herstellung von „grünem" Eisen. Foto: Benteler

Grünes Eisen für die Stahlindustrie, also mit Einsatz von Wasserstoff und ohne Freisetzung von Kohlendioxid, gibt es bald „made in Lingen“. Am Freitag wurde offiziell eine Pilotanlage an der Schüttorfer Straße in Betrieb genommen.