Foto: Hagne Auslandssemester statt Campus Lingen Studentin Damaris Hahne während tödlicher Massenpanik in Seoul Von Wilfried Roggendorf | 09.11.2022, 19:18 Uhr

Die 26-jährige Damaris Hahne absolviert derzeit an der Myongji-Universität in der südkoreanischen Haupstatdt Seoul ein Auslandssemester. Die Massenpanik, bei der in Seoul in der Nacht des 29. Oktobers über 150 meist junge Menschen das Leben verloren haben, hat sie nachdenklich gemacht.