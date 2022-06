Der Dachstuhl der evangelisch-reformierten Kirche in Lingen ist in der Vergangenheit immer mal wieder hier und da ausgebessert worden. FOTO: Thomas Pertz Sterne schimmern durchs Dach Älteste Kirche in Lingen muss dringend saniert werden Von Thomas Pertz | 03.06.2022, 13:41 Uhr

Großen Sanierungsbedarf gibt es in der evangelisch-reformierten Kirche in der Kirchstraße in Lingen. Vor allem das Dach muss ausgebessert werden - doch es gibt noch viel mehr zu tun.