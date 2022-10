Am 9. Oktober ist Landtagswahl in Niedersachsen. Auch wer an dem Tag mit Corona infiziert sein sollte, kann seine Stimme abgeben ohne den Wahlraum zu betreten. Symbolfoto: dpa up-down up-down Landtagswahl 2022 Emsland Corona-positiv am Wahltag? So können Sie im Emsland trotzdem wählen Von Anna Niere | 07.10.2022, 13:12 Uhr

Am 9. Oktober kann in den emsländischen Wahllokalen die Stimme zur Landtagswahl abgegeben werden. Doch was, wenn ich am Sonntagmorgen auf einmal einen positiven Corona-Test habe? Wir erklären, welche Regeln in diesem Fall gelten und wie trotzdem gewählt werden kann.