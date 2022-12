Voll auf seine Kosten kommt das Publikum beim Format „Komische Nacht“, das in Lingen 2023 zum zweiten Mal angeboten wird. Archivfoto: Thomas Osterfeld up-down up-down Vorverkauf gestartet Lingen: Das sind die Künstler beim zweiten Comedy-Marathon Von Caroline Theiling | 27.12.2022, 12:31 Uhr

Der Comedy-Marathon „Die Komische Nacht“ in Lingen geht in die zweite Runde: Am 12. Oktober 2023 werden sechs Lokalitäten zu Kleinkunstbühnen für Comedians. Jetzt steht fest, wer dabei sein wird.