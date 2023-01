Rückkehr zum Tatort am Dortmund-Ems-Kanal: Heinz Wolbers (links) und Paul Oldenburg gehörten der Mordkommission im Fall Brigitte Graba an. Foto: Lars Schröer up-down up-down Cold Case aus dem Jahr 1989 Ungelöster Mordfall Graba nagt bis heute an Ermittlern aus Lingen Von Ludger Jungeblut | 27.01.2023, 13:14 Uhr

Vor mehr als 33 Jahren wurde Brigitte Graba in Lingen ermordet. Der ungelöste Fall nagt bis heute an Paul Oldenburg, Heinz Wolbers und Alois Krone. Sie gehörten der Mordkommission an und erinnern sich an die Ermittlungen.