Die Feuerwehr war am Samstag mit 20 Einsatzkräften bei einem Brand einer Holzhütte. FOTO: Philipp von Ditfurth Hoher Schaden Clubhaus des Hundesportvereins in Lingen bei Brand zerstört Von Lili Maffiotte | 17.04.2022, 09:22 Uhr

Das Clubhaus des Hundesportvereins in Lingen ist am Samstagabend abgebrannt. Die Feuerwehr und Polizei ist nach 22 Uhr zu dem Einsatz an der Straße Am Bahndamm alarmiert worden.