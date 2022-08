Computertechnik aus einer anderen Zeit wird es in Lingen zu sehen geben - hier ein Eindruck von der Classic Computing 2018 in Oedheim-Degmarn. FOTO: Norbert Kötting up-down up-down Classic Computing 2022 Mit Reparaturecke: Ausstellung in Lingen zeigt C64, Amiga 500 und Co. Von Nicole Weymann | 07.08.2022, 16:10 Uhr

Heute stecken Computer in fast jedem Gerät. Das war in den Hochzeiten von Herstellern wie Commodore und Amiga anders. Rund 100 Home- und Bürocomputer werden bald in Lingen zu sehen sein - und auch Retro-Spiele dürfen dort ausprobiert werden.