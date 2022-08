Das Christophorus-Werk ist Mieter auf dem ehemaligen Neptune-Gelände. In dem langgestreckten Gebäude befindet sich vorübergehend das Berufsbildungswerk. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Großprojekt in Lingen geplant Christophorus-Werk bildet vorübergehend auf Neptune-Gelände aus Von Thomas Pertz | 29.08.2022, 16:34 Uhr

Auf dem ehemaligen Neptune-Gelände an der Waldstraße in Lingen tut sich was. Das Christophorus-Werk ist dort neuer Mieter. Doch das nur auf Zeit: An der Hohenfeldstraße steht ein großes Projekt des Berufsbildungswerkes an.