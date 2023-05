Ernst Trapp verlässt das Unternehmen EMP in Lingen. Foto: EMP up-down up-down CEO will sich neu orientieren Ernst Trapp verlässt den Versandhändler EMP in Lingen Von Thomas Pertz | 24.05.2023, 18:49 Uhr

Ernst Trapp, seit 2013 an der Spitze von EMP in Lingen, verlässt das Unternehmen. EMP ist einer der größten Versandhändler Europas und vertreibt Tonträger, Fanartikel, Accessoires, Textilien und Filme. Die Gründe für Trapps Abschied wurden am Mittwoch bekannt.