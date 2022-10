Der Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe hat im Camel Active Store in Lingen begonnen. Foto: Jonas E. Koch up-down up-down Aus kommt nach fünf Jahren Camel Active Store in Lingen schließt zum Jahresende Von Wilfried Roggendorf | 13.10.2022, 13:48 Uhr

Große Hoffnungen hatte Torsten Thoben, Geschäftsmann aus Meppen, in den am 14. September 2017 eröffneten Camel Active Store in der Großen Straße in Lingen gesetzt. Doch diese haben sich nicht erfüllt.