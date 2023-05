Eine Geduldsprobe ist es mitunter auch ohne große Veranstaltungen in der Emslandarena oder den Emslandhallen, von dort aus mit dem Pkw auf die Lindenstraße in Richtung Schepsdorf zu fahren. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Verkehrsprobleme an Lindenstraße Aus für BvL-PLäne in Lingen: Was wird aus der geplanten Ampel? Von Thomas Pertz | 19.05.2023, 13:40 Uhr

Die gescheiterten Pläne zur Erweiterung des BvL-Standortes in Lingen um Edeka und den dm-Drogeriemarkt führen auch zu der Frage, was aus der geplanten Ampel an der Kreuzung Lindenstraße/Darmer Hafenstraße/Alter Hafen wird.