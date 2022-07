Cornelius betonte, dass trotz der Baustelle der Emslandarena die Kirmes nicht kleiner sei. „Es sind genauso viele Schausteller da wie sonst auch.“ Die Lingener seien ein „tolles Kirmespublikum“, lobte er.

Diesen Ball spielte Haar zurück. „Es ist ihnen gelungen, eine wunderbare Kirmesatmosphäre zu schaffen“, dankte sie den Schaustellern nach einem ersten Rundgang über das Festgelände an der Lingener Lindenstraße.

Noch bis Dienstag dauert das Vergnügen auf dem Kirmesplatz bei den Emslandhallen an. Zusätzlich zum Kirmesbummel haben die Besucher die Möglichkeit, beim verkaufsoffenen Sonntag, 5. Mai, von 13 bis 18 Uhr sich in zahlreichen Lingener Geschäften umzusehen. Am Dienstag findet dann in der Innenstadt der traditionelle Pöttemarkt statt. Laut einer Mitteilung der Stadt werden hierzu über 200 Händler erwartet.