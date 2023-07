Glück im Unglück hatte der Fahrer dieses Lkw auf der B213 bei Lingen. Sein von der Straße abgerutschtes Fahrzeug blieb im Seitenraum hängen. Foto: Hermann Bojer up-down up-down Seitengrün verhindert Absturz Lastwagen verunglückt auf Bundesstraße 213 in Lingen Von Tobias Böckermann | 08.07.2023, 17:00 Uhr | Update vor 31 Min.

Auf der Bundesstraße 213 in Lingen ist ein Mann mit seinem Lkw von der Straße abgekommen. Die Straße war am Samstag bis in den späten Abend gesperrt.